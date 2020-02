Carl Zeiss Meditec mit profitablem Wachstum erfolgreich ins Geschäftsjahr 2019/20 gestartetDGAP-News: Carl Zeiss Meditec AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis Carl Zeiss Meditec mit profitablem Wachstum erfolgreich ins Geschäftsjahr 2019/20 gestartet10.02.2020 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Carl Zeiss Meditec mit profitablem Wachstum erfolgreich ins Geschäftsjahr 2019/20 gestartet Beide strategische Geschäftsbereiche erzielen prozentual zweistellige Umsatzsteigerungen JENA, 10. Februar 2020Carl Zeiss Meditec erzielte in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2019/20 einen Umsatz von 369,7 Mio. EUR und legte damit um 14,2% (währungsbereinigt: +12,7%) im Vergleich zur Vorjahresperiode zu (Vj. 323,6 Mio. EUR). Dabei konnten beide strategische Geschäftsbereiche ihren Umsatz deutlich steigern. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg im Zuge der Umsatzausweitung auf 56,8 Mio. EUR (Vj. 48,1 Mio. EUR). Die EBIT-Marge legte weiter zu und lag bei 15,4% (Vj. 14,9%)."Wir sind erfolgreich in das neue Geschäftsjahr gestartet und haben erfreuliche Zuwächse in allen Geschäftsbereichen zu verzeichnen. Sowohl das klassische Gerätegeschäft wie auch unser Verbrauchsmaterialiengeschäft lieferten hierzu hervorragende Beiträge", sagt Dr. Ludwin Monz, Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG.Zweistellige Zuwachsraten in beiden strategischen GeschäftsbereichenDer strategische Geschäftsbereich (Strategic Business Unit, SBU) Ophthalmic Devices steigerte den Umsatz nach den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2019/20 um 12,5 Prozent (währungsbereinigt: +11,1 Prozent) auf 269,4 Millionen Euro (Vj. 239,5 Millionen Euro). Der Umsatz der SBU Microsurgery erhöhte sich um 19,1 Prozent (währungsbereinigt: +17,4 Prozent) auf 100,3 Millionen Euro (Vj. 84,2 Millionen Euro).Ausgewogene Entwicklung in allen GeschäftsregionenDer Umsatz in der Region EMEA [1] wuchs um 7,0 Prozent (währungsbereinigt: +6,9 Prozent) auf 110,7 Millionen Euro (Vj. 103,5 Millionen Euro). Die Kernmärkte Deutschland und Frankreich erzielten dabei gute Umsatzsteigerungen.Die Region Americas konnte ihren Umsatz nach den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres um 18,5 Prozent (währungsbereinigt: 15,5 Prozent) auf 109,0 Millionen Euro steigern (Vj. 91,9 Millionen Euro). Hohe Wachstumsbeiträge kamen dabei aus den USA sowie positive Impulse aus Lateinamerika.Weiteres Wachstum erzielte auch die Region APAC [2] mit 16,9 Prozent (wechselkursbereinigt +15,5 Prozent) auf 150,0 Millionen Euro (Vj. 128,2 Millionen Euro). Länder wie China und Südkorea lieferten erneut die stärksten Wachstumsbeiträge. Auch der japanische Markt verzeichnete eine gute Nachfrage.Das operative Ergebnis (Ergebnis vor Zinsen und Steuern: EBIT) stieg im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 deutlich an und erreichte 56,8 Millionen Euro (Vj. 48,1 Millionen Euro). Die EBIT-Marge erhöhte sich von 14,9 Prozent auf 15,4 Prozent. Bereinigt um Sondereffekte ergab sich ein Anstieg auf 15,7 Prozent (Vj. 15,1 Prozent). Der Gewinn pro Aktie stieg auf 0,43 EUR (Vj. 0,32 EUR)."Für das Geschäftsjahr 2019/20 erwarten wir ein Umsatzwachstum mindestens auf dem Niveau unserer Märkte. Bezüglich der Ergebnisentwicklung rechnen wir mit einer EBIT-Marge zwischen 17 % und 19 % im laufenden Geschäftsjahr", kommentiert Dr. Monz und bestätigt den im Dezember 2019 veröffentlichten Ausblick.Umsatz nach strategischen GeschäftseinheitenAngaben in 3 Monate 3 Monate Veränderung Veränderung zum Vorjahr Mio. Euro 2019/20 2018/19 zum Vorjahr (währungs-bereinigt) Ophthalmic 269,4 239,5 +12,5% +11,1% Devices Microsurge- 100,3 84,2 +19,1% +17,4% ry Gesamtkon- 369,7 323,6 +14,2% +12,7% zern Umsatz nach RegionenAngaben in 3 Monate 3 Monate Veränderung Veränderung zum Vorjahr Mio. Euro 2019/20 2018/19 zum Vorjahr (währungs-bereinigt) EMEA 110,7 103,5 +7,0% +6,9% Americas 109,0 91,9 +18,5% +15,5% APAC 150,0 128,2 +16,9% +15,5% Gesamtkon- 369,7 323,6 +14,2% +12,7% zernAnsprechpartner für Investoren und PresseSebastian Frericks Director Investor Relations, Carl Zeiss Meditec AG Tel. 03641 220-116 E-Mail: investors.meditec@zeiss.comwww.zeiss.de/presse[1] Europa, Mittlerer Osten, Afrika [2] Asien/Pazifischer Raum10.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Carl Zeiss Meditec AG Göschwitzer Str. 51-52 07745 Jena Deutschland Telefon: +49 (0)3641 220-0 Fax: +49 (0)3641 220-112 E-Mail: investors.meditec@zeiss.com Internet: www.zeiss.de/meditec-ag/ir ISIN: DE0005313704 WKN: 531370 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 971333Ende der Mitteilung DGAP News-Service971333 10.02.2020