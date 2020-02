NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA, UNITED KINGDOM OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.

Medienmitteilung 10. Februar 2020

BFW Holding AG veröffentlicht provisorisches Endergebnis des öffentlichen Kaufangebots für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien Kategorie A der bfw liegenschaften ag

bfw liegenschaften ag (SIX Swiss Exchange: BLIN) gibt bekannt, dass die BFW Holding AG, Frauenfeld, mit heutigem Datum das provisorische Endergebnis ihres freiwilligen öffentlichen Kaufangebots für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien Kategorie A der bfw liegenschaften ag, welche nicht bereits durch die BFW Holding AG gehalten werden, veröffentlicht.

BFW Holding AG wurden bis zum Ablauf der Nachfrist am 7. Februar 2020, 16.00 Uhr MEZ, insgesamt 1'293'370 Namenaktien Kategorie A der bfw liegenschaften ag angedient. Dies entspricht 51.11% aller Namenaktien Kategorie A der bfw liegenschaften ag, auf die sich das Angebot bezieht (Erfolgsquote). Unter Annahme des Vollzugs des Kaufangebots und Einbezug der 357'000 Namenaktien Kategorie A sowie der 5'000'000 Namenaktien Kategorie B, welche von BFW Holding AG per Ablauf der Nachfrist gehalten werden, beläuft sich die aktuelle Beteiligung der BFW Holding AG gemäss vorläufigem Resultat auf 1'650'370 Namenaktien Kategorie A und 5'000'000 Namenaktien Kategorie B. Dies entspricht 84.32% der Stimmrechte und 63.48% des Aktienkapitals der bfw liegenschaften ag (Beteiligungsquote).

Der Vollzug des Angebots erfolgt voraussichtlich am 14. Februar 2020. Für weitere Einzelheiten wird auf die offizielle Publikation des provisorischen Endergebnisses des öffentlichen Kaufangebots von BFW Holding AG auf der Website der Übernahmekommission UEK (www.takeover.ch) verwiesen.

Weitere Informationen und sämtliche Dokumente betreffend das öffentliche Kaufangebot von BFW Holding AG für die Namenaktien Kategorie A der bfw liegenschaften ag stehen unter folgender Adresse zur Verfügung: www.bfwholding.ch

Kontaktpersonen:

bfw liegenschaften ag

Bahnhofstrasse 92, 8500 Frauenfeld

Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin

Verwaltungsrat, Vertreter der Namenaktien Kategorie A und CEO ad interim

+41 79 833 41 86

christian.wunderlin@dienigma.ch

BFW Holding AG

Bahnhofstrasse 92, 8500 Frauenfeld

Beat Frischknecht

Verwaltungsratspräsident und CEO

+41 79 219 68 68

beat.frischknecht@bfwgroup.ch

Informationen über bfw liegenschaften ag

www.bfwliegenschaften.ch

bfw liegenschaften ag ist eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Frauenfeld/Thurgau. Der Anlagefokus liegt insbesondere auf Wohnliegenschaften an Pendlerlagen um Wirtschaftszentren in der Deutschschweiz. Die Namenaktien A der bfw liegenschaften ag sind an der SIX Swiss Exchange (Symbol BLIN, Valorennummer 1820611, ISIN Nummer CH 001 820 6117) notiert.

This press release serves informational purposes only. This document may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like "believe", "assume", "expect", "plan" or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of bfw liegenschaften ag and those explicitly or implicitly presumed in these statements. Against the background of these uncertainties, readers should not rely on forward-looking statements. The company assumes no responsibility to update forward-looking statements or to adapt them to future events or developments.

This document is not being issued in the United States of America ("USA"), United Kingdom, the European Union, Australia, Canada; South Africa or Japan and must not be distributed into such countries or via publications with a general circulation in such countries. The shares of bfw liegenschaften ag must not be offered or distributed into the USA or to any US-American person (including legal entities). This document does not constitute an offer to purchase or sell or subscribe for any shares.

This document does not constitute an offer of securities in any jurisdiction where it would be unlawful to offer securities without the respective approval, registration, or the exception of such registration or approvals.

This document does not constitute an offer to sell or an offer to purchase any securities.