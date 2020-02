The following instruments on XETRA do have their first trading day 10.02.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.02.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA BE6318634548 SARENS FIN. 20/27 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5APX0 DZ BANK CLN E.9860 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013482858 LVMH 20/23 MTN BD00 BON GBP NCA XFRA FR0013482866 LVMH 20/27 MTN BD00 BON GBP NCA XFRA US676167CA51 OEKB 20/25 BD00 BON USD NCA XFRA XS2111230285 ALPHA BANK 20/30 FLR MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2116386132 ZIGGO BOND 20/30 REGS BD01 BON EUR NCA 40U XFRA AU0000022477 NB GLOBAL CORP.INCOME TR. EQ00 EQU EUR NCA GR91 XFRA CA37891P1080 GLOBAL ELSIMATE CAP.CORP. EQ00 EQU EUR NCA OGPQ XFRA CA62945U3091 NRG METALS INC. EQ00 EQU EUR NCA CBQ2 XFRA CA87312L1031 TWX GROUP HOLDING LTD EQ00 EQU EUR NCA ONQ XFRA DK0060732477 ONCOLOGY VENTUR.NA.DK-,05 EQ00 EQU EUR NCA PIG XFRA IE00BGH1M568 PERRIGO CO. PLCEO -,001 EQ00 EQU EUR NCA VP3 XFRA KYG9361H1092 VIETNAM ENTERPRISE INV. EQ00 EQU EUR NCA VK4 XFRA NO0005806802 VEIDEKKE A/S NK 0,50 EQ00 EQU EUR NCA 1I9 XFRA SE0007439112 SINCH AB EQ00 EQU EUR NCA AWI1 XFRA US0192222075 ALLIED HEALTHCARE DL-,01 EQ00 EQU EUR NCA 45R XFRA US38983D3008 GREAT AJAX CORP. DL -,01 EQ00 EQU EUR NCA 45T XFRA US44951W1062 IES HLDGS INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR NCA IIJ XFRA US46059T1097 INTERNET IN.JP.ADR 1/2/ON EQ00 EQU EUR NCA 45U XFRA US68571X1037 ORCHID ISLAND CAPIT.DL-01 EQ00 EQU EUR NCA 45V XFRA US7046991078 PEAPACK-GLADSTONE FINL EQ00 EQU EUR NCA 46B XFRA US7554081015 READING INTL A DL-,01 EQ00 EQU EUR NCA 46F XFRA US75902K1060 REGIONAL MAN.CORP.DL -,10 EQ00 EQU EUR N