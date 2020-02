TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienkurse in Asien und im pazifischen Raum geben am Montag auf breiter Front nach. Die Abwärtsdynamik ist aber eher moderat. Das Coronavirus hat mittlerweile mehr Todesopfer gefordert als das SARS-Virus während der Epidemie 2002/03. Immer mehr Experten bezweifeln, dass China die Epidemie unter Kontrolle hat. Zudem gibt es immer mehr Stimmen, die die offiziellen Fallzahlen in China für zu niedrig halten. In mehreren Regionen keimen daher regierungskritische Proteste in China auf.

Weil die Fallzahlen weiter in rasantem Tempo stiegen, sei nicht absehbar, wann die wirtschaftliche Erholung nach dem befürchteten Wirtschaftseinbruch in China einsetze, heißt es im Handel. Für Beunruhigung sorge zudem, dass die Fallzahlen auch außerhalb Chinas zunähmen.

An den chinesischen Börsen in Hongkong und Schanghai geht es im späten Geschäft um 0,7 bzw. 0,1 Prozent nach unten. In Schanghai stützt das erneute Vorgehen der Zentralbank gegen die wirtschaftlichen Folgen der Epidemie etwas. Die chinesische Zentralbank will den Kampf gegen das neuartige Coronavirus mit umgerechnet rund 39 Milliarden Euro unterstützen. Unternehmen, die zur Prävention und Eindämmung der Krankheit beitragen, sollen mit Krediten unterstützt werden.

Für etwas Entspannung sorgen auch Berichte, wonach der wichtigste Auftragsfertiger von Apple die Produktion in China wieder aufnehmen soll. In China hat die Inflation derweil im Januar ein Achtjahreshoch erreicht, sie kletterte deutlicher als erwartet. Der Anstieg dürfte eine direkte Folge der Coronavirus-Epidemie, heißt es im Handel. So sind allein die Lebensmittelpreise um 20,6 Prozent auf Jahressicht gestiegen.

In Tokio sinkt der Nikkei-225 um 0,5 Prozent auf 23.712 Punkte. Gegen den Trend steigen Honda Motor um 3,1 Prozent. Zwar hat der Automobilkonzern einen Gewinneinbruch verzeichnet. Für das noch laufende Geschäftsjahr 2019/20 rechnet Honda aber mit einer etwas besseren Entwicklung als bisher.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.012,50 -0,14% +4,91% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.719,01 -0,46% +0,72% 07:00 Kospi (Seoul) 2.200,85 -0,50% +0,14% 07:00 Schanghai-Comp. 2.876,11 +0,01% -5,71% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.229,11 -0,64% -2,84% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.161,93 -0,61% -1,28% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.545,01 -0,61% -2,16% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0956 +0,1% 1,0944 1,0970 -2,3% EUR/JPY 120,27 +0,2% 120,08 120,63 -1,4% EUR/GBP 0,8489 -0,0% 0,8489 0,8482 +0,3% GBP/USD 1,2906 +0,1% 1,2894 1,2937 -2,6% USD/JPY 109,77 +0,0% 109,73 109,96 +1,0% USD/KRW 1192,39 +0,6% 1192,39 1186,56 +3,2% USD/CNY 7,0015 +0,4% 7,0015 6,9812 +0,6% USD/CNH 6,9897 -0,2% 7,0050 6,9821 +0,3% USD/HKD 7,7659 +0,0% 7,7654 7,7617 -0,3% AUD/USD 0,6703 +0,4% 0,6674 0,6716 -4,3% NZD/USD 0,6411 +0,1% 0,6406 0,6446 -4,8% Bitcoin BTC/USD 9.893,50 -2,2% 10.121,00 9.767,25 +37,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,31 50,32 -0,0% -0,01 -17,2% Brent/ICE 54,46 54,47 -0,0% -0,01 -16,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.571,51 1.570,40 +0,1% +1,11 +3,6% Silber (Spot) 17,73 17,70 +0,2% +0,03 -0,7% Platin (Spot) 972,55 968,80 +0,4% +3,75 +0,8% Kupfer-Future 2,57 2,55 +0,8% +0,02 -8,0% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2020 01:12 ET (06:12 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.