DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Gedenktag der Reichsgründung" geschlossen.

TAGESTHEMA

In China sind inzwischen mehr als 900 Menschen an dem neuartigen Coronavirus verstorben. Die Zahl der in Festlandchina registrierten Krankheitsfälle stieg ebenfalls weiter deutlich an und liegt nun bei mehr 40.000, wie die chinesische Regierung mitteilte. Demnach starben seit dem Vortag weitere 97 Menschen an den Folgen der Infektion, davon 91 in der Provinz Hubei, dem Zentrum der Epidemie. Die offizielle Gesamtzahl der Todesopfer in Festlandchina nahm damit auf 908 zu. Hinzu kommen zwei weitere Verstorbene in Hongkong und den Philippinen. Bereits am Wochenende hatte die Zahl der Todesopfer jene der Sars-Epidemie der Jahre 2002 und 2003 überschritten. Die Zahl der in Festlandchina registrierten Krankheitsfälle durch das neuartige Virus stieg um mehr als 3.000 weitere Fälle. Die Gesamtzahl der Erkrankten gab der Gesundheitsausschuss der Regierung nun mit 40.171 an. Die chinesische Zentralbank hat derweil angekündigt, den Kampf gegen die Epidemie mit umgerechnet rund 39 Milliarden Euro unterstützen. Unternehmen, die zur Prävention und Eindämmung der Krankheit beitragen, sollen demnach mit Krediten unterstützt werden.

TAGESTHEMA II

Der wegen des Orkantiefs "Sabine" eingestellte Fernverkehr der Deutschen Bahn wird frühstens am Montagvormittag wieder aufgenommen. "Nach jetzigem Stand wird der Fernverkehr frühestens ab 10.00 Uhr wieder den Betrieb aufnehmen können", teilte die Bahn mit. Wegen des Sturmtiefs musste die Bahn am Sonntag auch den Regionalverkehr in Nordrhein-Westfalen einstellen. In anderen Regionen kam es nach Angaben der Bahn ebenfalls "zu erheblichen Einschränkungen und vielfach zu Einstellungen des Verkehrs".

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1Q

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CH 08:30 Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: +0,1% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vj

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.497,00 0,19 S&P-500-Future 3.330,25 0,18 Nikkei-225 23.685,98 -0,60 Schanghai-Composite 2.881,22 0,18 +/- Ticks Bund -Future 174,10 -15 Freitag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.513,81 -0,45 DAX-Future 13.472,00 -0,69 XDAX 13.478,68 -0,68 MDAX 28.671,90 -0,82 TecDAX 3.179,21 -0,89 EuroStoxx50 3.798,49 -0,18 Stoxx50 3.481,72 -0,16 Dow-Jones 29.102,51 -0,94 S&P-500-Index 3.327,71 -0,54 Nasdaq-Comp. 9.520,51 -0,54 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,25 +40

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Händler rechnen mit einer wenig veränderten Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten am Montag. Stabilisiert werde die Stimmung von Meldungen, nach denen Apple die Produktion in China zumindest teilweise wieder anfahren soll. "Die Einkaufsmanagerindizes steigen weltweit wieder und deuten eine Erholung des Wirtschaftswachstums an", sagt Ulrich Stephan, Anlagestratege der Deutschen Bank. Allerdings habe die europäische Industrie ihre Schwächephase noch nicht überwunden.

Rückblick: Knapp behauptet - Vor dem Wochenende nahmen Anleger Gewinne mit. Für Verstimmung sorgte zum einen die überraschend schwach ausgefallene deutsche Industrieproduktion, zum anderen mahnte die Verbreitung des Coronavirus zur Vorsicht. Aktien aus der Automobil- und aus der Rohstoffbranche waren mit minus 1,7 und 2,4 Prozent die größten Verlierer. Händler verwiesen bei den Automobilwerten auf Aussagen von Fiat Chrysler: Der Konzern hatte warnte, er müsse möglicherweise ein Werk in Europa zeitweise stilllegen, wenn die Coronavirus-Epidemie in China anhalte. Zahlen von L'Oreal-Zahlen fielen besser aus als erwartet, die Aktie gewann 1,1 Prozent. Nokia und Ericsson legten um 7 bzw. 5,7 Prozent zu. Hier sorgten Forderungen des US-Justizministers für Fantasie. Der hatte eine Beteiligung der USA an den Telekomausrüstern vorgeschlagen, um gegen den chinesischen Huawei-Konzern vorzugehen. Norsk Hydro brachen um gut 14 Prozent ein nach enttäuschenden Ergebnissen. Gut kamen die zahlen von Enel an, der Kurs stieg um 0,6 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Ceconomy legten nach dem Zahlenausweis um 6,4 Prozent zu. Baader-Analyst Volker Bosse nannte die Ergebnisse "solide", der operative Gewinn habe seine Schätzungen klar übertroffen. Bastei Lübbe wird das laufende Geschäftsjahr nach einem Flop bei einer Beteiligung mit einem deutlichen Verlust abschließen. Die Aktie brach um 27,3 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Hypoport gaben 0,5 Prozent ab, weil das Unternehmen aus seinem Bestand eigene Aktien zur Finanzierung eines Zukaufs veräußert. Airbus reagierten kaum auf die Meldung, wonach das MDAX-Unternehmen den Bomabardier-Anteil am A220-Programm kaufen will.

USA / WALL STREET

Schwach - Vor dem Wochenende wurden Risiken und damit Aktienbestände zurückgefahren, zumal nach deutlichen Gewinnen im Wochenverlauf. Als Gründe hielten die Coronavirusepidemie, schwache Konjunkturdaten aus Europa und ein durchwachsener US-Jobbericht her. Pinterest haussierten nach guten Zahlen um 9,5 Prozent. Uber stiegen ebenfalls nach dem Zahlenausweis um 9,5 Prozent. Überraschend gut verlief das vierte Quartal auch für T-Mobile US. Die Aktie gewann 3,2 Prozent. Ebay büßten 4,7 Prozent ein, weil die Börse Intercontinental Exchange (ICE) nun doch nicht an dem Betreiber des gleichnamigen Online-Auktionshauses interessiert zu sein scheint. Für die ICE-Aktie ging es um 2,8 Prozent nach oben.

Am US-Rentenmarkt zogen die Notierungen mit der steigenden Verunsicherung an den Finanzmärkten an, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel kräftig um 5,7 Basispunkte auf 1,58 Prozent. Zudem verwiesen Händler auf die gestiegene Arbeitslosenquote, die nicht zu den ansonsten guten Daten vom Arbeitsmarkt passte.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:35h % YTD EUR/USD 1,0955 +0,1% 1,0944 1,0950 -2,3% EUR/JPY 120,31 +0,2% 120,08 120,24 -1,3% EUR/CHF 1,0706 +0,1% 1,0693 1,0704 -1,4% EUR/GBP 0,8489 -0,0% 0,8489 0,8479 +0,3% USD/JPY 109,83 +0,1% 109,73 109,82 +1,0% GBP/USD 1,2904 +0,1% 1,2894 1,2912 -2,6% USD/CNH 6,9851 -0,3% 7,0050 7,0041 +0,3% Bitcoin BTC/USD 9.983,00 -1,36 10.121,00 9.780,50 +38,5%

Der ICE-Dollarindex gewann am Freitag auch mit Rückenwind der überwiegend gut ausgefallenen US-Arbeistmarktdaten 0,2 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,37 50,32 +0,1% 0,05 -17,1% Brent/ICE 54,48 54,47 +0,0% 0,01 -16,6%

Sorgen um die Ölnachfrage aus China wegen der Virusepidemie drückten die Ölpreise. Zudem scheint es immer unwahrscheinlicher, dass sich die Opec mit Russland vor Ende der kommenden Woche auf eine Förderbegrenzung verständigen wird, um gegen den Verfall der Ölpreise vorzugehen. Dies ließ zumindest der russische Energieminister Nowak verlautbaren. US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich um 1,1 Prozent auf 50,39 US-Dollar, die global gehandelte Sorte Brent um 0,7 Prozent auf 54,53 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.570,28 1.570,40 -0,0% -0,12 +3,5% Silber (Spot) 17,71 17,70 +0,1% +0,01 -0,8% Platin (Spot) 971,30 968,80 +0,3% +2,50 +0,7% Kupfer-Future 2,57 2,55 +0,8% +0,02 -8,0%

Der Goldpreis legte um 0,2 Prozent auf 1.570 Dollar je Feinunze zu. Die gestiegene Arbeitslosenquote und die Vorsicht vor dem Wochenende in Sachen Virus hätten das als sicherer Hafen geltende Edelmetall leicht gestützt, hieß es.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

DEUTSCHLAND

Drei Tage nach seiner Wahl im Landtag ist der FDP-Politiker Thomas Kemmerich als Ministerpräsident Thüringens zurückgetreten. Der Rücktritt erfolge "mit sofortiger Wirkung", erklärte Kemmerich. Nahezu zeitgleich wurde ein Beschluss des Koalitionsausschusses in Berlin veröffentlicht, in dem dieser Schritt gefordert wird. Die Koalitionspartner erwarten zudem, dass "umgehend ein neuer Ministerpräsident im Landtag gewählt wird" und unabhängig davon baldige Neuwahlen in Thüringen stattfinden. Thüringens ehemaliger Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hält Neuwahlen nach der Sommerpause für möglich.

KONJUNKTUR CHINA

Die Inflation in China ist im Januar auf den höchsten Stand seit mehr als acht Jahren geklettert. Vor allem rasant steigende Preise für Schweinefleisch und Auswirkungen des neuartigen Coronavirus sorgten dafür, dass die Jahresteuerung um 5,4 Prozent stieg. Im Dezember hatten sich die Preise um 4,5 Prozent erhöht. Ökonomen hatten für Januar mit einer Teuerung von 4,9 Prozent gerechnet. Die Erzeugerpreise stiegen um 0,1 Prozent, verglichen mit einer unveränderten Prognose.

KONJUNKTUR/VIRUSEPIDEMIE CHINA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 10, 2020 01:30 ET (06:30 GMT)

Die US-Notenbank hat vor massiven Folgen des Coronavirus für die Weltwirtschaft gewarnt. Die Ausbreitung der neuartigen Erkrankung könne zu Verwerfungen in der chinesischen Wirtschaft führen und weltweit Niederschlag finden, heißt es im halbjährigen Bericht zur Währungspolitik.

ÖLANGEBOT

Saudi-Arabien wird am Montag eine längere Zeit geschlossene Ölförderanlage, die gemeinsam mit Kuwait betrieben wird, wieder in Betrieb nehmen. Die Ölfelder, die bis zu 500.000 Barrel Öl pro Tag fördern können, werden nach einer im Dezember erfolgten Einigung zwischen den beiden Ländern nun die Produktion wieder aufnehmen.

AUTOINDUSTRIE US-MARKT

Das US-Justizministerium hat kartellrechtliche Untersuchungen gegen vier Autohersteller eingestellt, weil es keine Beweise für Absprachen zwischen Ford, Honda Motor, BMW und VW in Bezug auf Emissionen gibt, wie es von mit der Materie vertrauten Personen heißt.

SCHIFFFAHRTSINDUSTRIE

Die Grünen im Europaparlament haben sich für deutlich schärfere Umweltauflagen in der Schifffahrt ausgesprochen. Bis 2030 müsse die Industrie verbindlich um 40 Prozent effizienter werden, sagte die Europaabgeordnete Jutta Paulus in Berlin.

LUFTHANSA

streicht wegen des Sturmtiefs Sabine bis zum Mittag auch Flüge von und nach München. Viele Kontinentalflüge von und nach Frankfurt wurden bereits gestrichen, weitere Ausfälle seien zu befürchten. Der Interkontinentalverkehr nach Frankfurt soll dagegen planmäßig weitergeführt werden.

MTU AERO

will seine Marktanteile im Triebwerksbereich deutlich ausbauen und setzt dabei auch auf eine neue Geschäftspolitik des US-Herstellers Boeing. "Ich bin zuversichtlich, dass wir beim Nachfolgemodell für die Boeing 737 den Marktzugang bekommen. Dann könnten wir unseren Marktanteil in diesem Schlüsselsegment verdoppeln", sagte MTU-Aero-Chef Reiner Winkler Euro am Sonntag. Winkler schloss zudem aus, dass MTU in nächster Zeit zum Ziel einer Übernahme werden könnte.

AIRBUS

befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über den Erwerb des verbleibenden Anteils von Bombardier am gemeinsamen A220-Verkehrsflugzeugprogramm, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagen. Die Regierung von Quebec, die einen Anteil von 16 Prozent halte, werde diesen wahrscheinlich behalten.

CARL ZEISS MEDITEC

Nachfolgend ein Vergleich der Gesamtjahreszahlen 2019 mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19/20 ggVj 1Q19/20 ggVj 1Q18/19 Umsatz 370 +14% 365 +13% 324 EBIT 57 +18% 56 +16% 48 Ergebnis nach Steuern/Dritten 39 +35% 38 +31% 29 Ergebnis je Aktie 0,43 +34% 0,42 +31% 0,32

FRAPORT

Eine Drohne hat am Samstagabend für Behinderungen am Flughafen in Frankfurt gesorgt. Der Flugbetrieb musste rund eine dreiviertel Stunde komplett eingestellt werden, wie die Bundespolizei mitteilte.

TEAMVIEWER

Nachfolgend ein Vergleich der Gesamtjahreszahlen 2019 mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG Gj Gj19 ggVj Gj19 ggVj Gj18 Billings* 325 +41% -- -- 230 Umsatz 390 +51% 379 +47% 258 EBITDA bereinigt 182 +51% 186 -- 121 EBIT 153 +43% 161 +51% 107 Ergebnis nach Steuern 111 -- 99 -- -12 Ergebnis je Aktie k.A. -- 0,58 -- -0,06

* Teamviewer hatte die Kennzahl Billings zuvor bereits berichtet. Billings die Umsatzerlöse, die um die erfolgswirksame Veränderung der abgegrenzten Umsatzerlöse angepasst wurden.

THYSSENKRUPP

Laut Handelsblatt wird der Sprecher des Vorstands von Thyssenkrupp Steel Europe, Premal Desai, seinen Posten zum Ende des Monats verlassen. Nachfolger soll Bernhard Osburg werden, der bislang für den Vertrieb verantwortlich ist.

HYPOPORT

verkauft 15.000 eigene Aktien aus dem Bestand außerbörslich an institutionelle Investoren. Der Erlös soll in die Finanzierung von zukünftigen Akquisitionen eingebracht werden.

AXA/UNIQA

verkauft Osteuropageschäfte an die österreichische Uniqa. Der Kaufpreis beträgt rund 1 Milliarde Euro. Die behördlichen Genehmigungen stehen noch aus.

BOEING

hat einen Kreditvertrag über 13 Milliarden Dollar mit einer Laufzeit von zwei Jahren abgeschlossen. Anfang vergangener Woche hatte Bloomberg berichtet, dass Boeing einen Kredit in Höhe von 10 Milliarden Dollar beantragt habe.

EXOR

Das Holding-Unternehmen der Agnelli-Familie befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen zum Verkauf des Versicherers PartnerRe an den Versicherungskonzern Covéa Coopérations. Dabei soll es um eine Bewetrung von bis zu 9 Milliarden Dollar gehen.

