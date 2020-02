Die Aktie der Deutschen Bank schoss am Donnerstag um über zwölf Prozent nach oben, während der DAX nur noch träge zulegte und stieg am Freitag auch noch weiter, um gute weitere zwei Prozent. Man könnte meinen, hier sei die vorher so trübe Ertragslage mit einem Schlag auf den Kopf gestellt worden.

Den vollständigen Artikel lesen ...