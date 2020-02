Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Nach vier Tagen in Folge mit Zugewinnen ging der DAX am Freitag mal wieder mit Verlusten aus dem Handel. Er gab 0,45 Prozent ab. Auf Wochensicht fuhr der deutsche Leitindex aber dennoch ein Plus von über vier Prozent ein. Marktidee: Activision Blizzard. Activision Blizzard hat in der vergangenen Woche Quartalszahlen vorgelegt und die Märkte überzeugt. Die Aktie stieg daraufhin am Freitag auf ein neues Zwei-Jahres-Hoch. Damit sich die Aufwärtsbewegung fortsetzt, muss der Kurs jetzt allerdings erst noch eine weitere Widerstandszone knacken.