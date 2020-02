HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Asos von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 3000 auf 4200 Pence angehoben. Das Modehändler sei aus dem Gröbsten raus, schrieb Analystin Michelle Wilson in einer am Montag vorliegenden Studie. Die neue Logistikinfrastruktur sei robus, was sich während des Hochbetriebs im Handel bewiesen habe./mis/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2020 / 17:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0030927254

