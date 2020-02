Von Olivia Bugault

PEKING (Dow Jones)--Volkswagen wird einige Werke in China wegen der Auswirkungen des neuartigen Coronavirus später wiedereröffnen. Die Produktion des Gemeinschaftsunternehmens Saic Volkswagen werde nicht vor dem 17. Februar starten, kündigte VW an. Lediglich in einem Werk in Schanghai werde die Fertigung bereits ab dem heutigen Montag wieder beginnen. Saic Volkswagen ist ein Joint Venture des Wolfsburger Konzerns und der Saic Motor Corp.

Das Gemeinschaftsunternehmen in China mit FAW werde dagegen am heutigen Montag die Produktion wieder aufnehmen, so VW. Ausgenommen sei allerdings ein Werk in Tianjin, wo die Fertigung eine Woche später wieder anlaufen soll.

Grund für die spätere Aufnahme der Produktion in vielen Werken seien beschränkte Reisemöglichkeiten für Mitarbeiter infolge der Ausbreitung des Coronavirus. Außerdem würden die landesweiten Lieferketten nach den verlängerten Neujahrsferien nun nach und nach erst wieder anlaufen.

VW besitzt in China insgesamt 33 Werke, darunter 15 Fahrzeugwerke - 6 FAW-Volkswagen, 8 Saic Volkswagen, 1 JAC Volkswagen -, der Rest sind Komponentenwerke.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/jhe

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2020 02:05 ET (07:05 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.