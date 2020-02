Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Was für eine Woche! Der DAX hat auf Wochensicht rund vier Prozent zugelegt. Heute dürfte allerdings ein eher ruhiger Handelsstart anstehen. Die Vorgaben aus Übersee sind schwach. Der Dow Jones gab am Freitag fast ein Prozent ab. Bei den Einzelthemen geht es heute um den Bitcoin, Öl, Estée Lauder, Carnival, Bayer, Daimler, Volkswagen und die Deutsche Lufthansa. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.