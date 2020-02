Die Fondstochter der Deutschen Bank DWS verbuchte 2019 deutlich mehr Kapitalzuflüsse von Anlegern als noch 2018 (wo netto 22 Milliarden Euro abgezogen wurden). Den größten Anteil der Netto-Zuflüsse von 26 Milliarden Euro generierten die passiven Fonds wie ETFs und Indexfonds in der Höhe von 19 Milliarden Euro. Auch wenn die Marge bei den passiven Produkten kleiner ausfällt, ist der bereinigte Vorsteuergewinn der DWS 2019 gegenüber dem Vorjahr um 24 % auf 774 Millionen Euro gestiegen. Es wurde eine Umsatzrendite von satten 32 % erwirtschaftet. Dennoch befindet sich der Fondsanbieter in einem Markt, der aufgrund von Skaleneffekten einem Margen-Druck unterliegt. Das Management will dem mit organischem Wachstum und Zukäufen entgegenwirken.

Charttechnisch ist die Aktie seit dem Börsengang am 23.03.2018 dem Kursverlauf des SDAX gefolgt und konnte diesen aufgrund der Kursgewinne um den 30. Januar 2020 sogar outperformen.

