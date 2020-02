Europas Börsen sind mit leichten Verlusten in das Wochenende gegangen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,2% nach, die Börsenwoche war aus Anlegersicht dennoch erfreulich, trotz des sich rasant ausbreitenden Coronavirus schaffte der EuroStoxx 50 im Verlauf der Woche einen Anstieg von mehr als 4,0% und verpasste am Donnerstag nur knapp den Sprung auf ein Fünfjahreshoch. In Paris schloss der CAC 40 ebenfalls leicht negativ mit einer 0,1% tieferen Notierung, in Deutschland musste der Dax eine Einbuße von 0,5% hinnehmen und in London zog es den FTSE 100 in gleichem Ausmaß nach unten. Aus Sektorsicht waren die Rohstoffproduzenten die größten Verlierer, der Sektor büßte weitere 2,3% ein, hier wirken nach wie vor die Sorgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...