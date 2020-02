Space-X muss als Raumfahrtunternehmen noch etwas warten, um die nötige Qualität als Börsenwert zu erreichen. Dafür plant Musk das Satellitennetzwerk Starlink noch im ersten Halbjahr an die Börse zu bringen. Rund 240 kleine Satelliten befinden sich bereits im All. Mitmachen? Starlink hat immerhin schon Einnahmen von jährlich 30 Mrd. $. Ziel sind 33 Mrd. $ in diesem Jahr und damit ist eine Beteiligung an diesem Börsengang mit Sicherheit ein interessantes Thema.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV

TESLA-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de