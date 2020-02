FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Schwäche der deutschen Industrie und der Strukturwandel der Autobauer haben im ersten Geschäftsquartal 2019/20 auf dem Portfolio der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) gelastet. Positiv wirkte dagegen die positive Kapitalmarktentwicklung der börsennotierten Vergleichsunternehmen, wie der SDax-Konzern am Montag in Frankfurt mitteilte. Unter dem Strich stand in den drei Monaten von Oktober bis Ende Dezember ein Verlust von 0,2 Millionen Euro gegenüber einem Verlust von 21,4 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Den verhaltenen Ausblick für das Geschäftsjahr 2019/20 hat die DBAG bestätigt.



Das Ergebnis vor Steuern des Segments Private-Equity-Investments verbesserte sich ebenfalls auf ein Minus von 1,9 Millionen Euro im Vergleich zu minus 22,9 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Die DBAG hatte bereits zu Jahresbeginn angekündigt, dass der Konzern mit einem höheren Ergebnis im ersten Geschäftsquartal rechnet, wenngleich der Wert negativ bleiben werde. Die frischen Zahlen liegen außerdem im Rahmen der zuletzt im Dezember aktualisierten Prognose./niw/fba

