Die Aktien des Spezialmaschinenbauers ISRA VISION sind am Montag nach einer Übernahmeofferte nach oben geschnellt.Sie legten auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um fast 41 Prozent auf 49,20 Euro zu.ISRA VISION steht vor einer Übernahme. Der Stockholmer Industriekonzern Atlas Copco werde im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Angebots den ISRA-Aktionären 50,00 Euro je Aktie in bar bieten, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Montag in Darmstadt ...

