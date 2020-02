Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem in der Woche zuvor noch klar die Verkäufer den Ton im Index angegeben hatten, schlugen die Bullen im DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) in den vergangenen Tagen eindrucksvoll zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Sie hätten die am vergangenen Montag herausgearbeiteten Supports bei 12.986 und 12.886 Punkten verteidigt. ...

