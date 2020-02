Der größte Elektronikhändler der Nation (Mediamarkt/Saturn) hat bereits 600 Jobs gestrichen, weitere 600 bis 800 stehen noch aus und was sind dann rund 27,5 bis 28 Mrd. Euro Umsatz am Ende wirklich wert? Mit Sicherheit deutlich mehr als aktuell um 6,5 Mrd. Euro. Eines der spannendesten Comebacks an der Frankfurter Börse mit einer Laufzeit von etwa 15 bis 18 Monaten. 30 bis 40 % Kursgewinn sind eine relativ sichere Wette.



