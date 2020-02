Nach dem Anstieg von über 90 % im Jahr 2019 verzeichnet Bitcoin seit Jahresbeginn ein Wachstum von 25 %. Das ist beeindruckend in einer Zeit, in der der Aktienmarkt aufgrund der Risiken, die das Coronavirus mit sich bringt, eine schwierige Zeit durchlebt hat. Mit Blick auf die Zukunft wäre ein weiteres Wachstum der virtuellen Währung auf kurze Sicht keine große Überraschung. Langfristig könnte der Aktienmarkt jedoch mehr Potenzial bieten, um frühzeitig in den Ruhestand zu gehen. Daher könnte die ...

