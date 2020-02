Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer will nach Angaben aus Parteikreisen keine Unions-Kanzlerkandidatin mehr werden. Sie habe im CDU-Präsidium am Montag in Berlin deutlich gemacht, dass sie auf die Kanzlerkandidatur verzichten und im Sommer einen Prozess zur Klärung organisieren wollen, hieß es aus Teilnehmerkreisen.

