Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Am Wochenende haben viele Unternehmen ihre in Reaktion auf das Coronavirus verlängerten Neujahresferien in Festlandchina beendet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Durch den Ausbruch des Coronavirus werde die wirtschaftliche Aktivität im 1. Quartal 2020 voraussichtlich um rund 1,5 Prozentpunkte niedriger ausfallen. Dadurch würden fiskal- und geldpolitische Lockerungen wahrscheinlich, um den Konjunkturverlauf zu stabilisieren. Für nachgebende Renditen chinesischer Staatsanleihen spreche zudem die hohe Nachfrage ausländischer Anleger. Der Grund dafür sei, dass zahlreiche Investoren die schrittweise Aufnahme der Staatspapiere in globale Rentenindices in ihren Portfolios nachvollziehen würden. (10.02.2020/alc/a/a) ...

