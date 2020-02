Von Olivia Bugault

PARIS (Dow Jones)--Der Gasekonzern Air Liquide hat seine Zusammenarbeit mit BASF in Belgien verlängert. Wie das französische Unternehmen mitteilte, hat es neue Verträge über 15 Jahre mit dem deutschen Chemiekonzern unterzeichnet. Es geht dabei zum einen um die Belieferung mit Gas an Standorten in der Region Antwerpen. Zum anderen wird Air Liquide Entsorgungsdienstleistungen übernehmen. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

February 10, 2020

