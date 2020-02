Walt Disney: Die Top-Empfehlung aus dem Medienbereich

Das vergangene Jahr 2019 hat sich für Walt Disney (WKN: 855686 / ISIN: US2546871060) in die Reihe der erfolgreichsten Jahre der Unternehmensgeschichte eingereiht. Vom in Los Angeles, Kalifornien, ansässigen Konzern wurden 7 der 10 umsatzstärksten Kinofilme des Jahres herausgegeben und am achten, Spider-Man: Far From Home, war Disney ebenfalls beteiligt.

7 dieser 8 Filme haben Umsatzerlöse von über 1 Mrd. US-Dollar weltweit erzielt, und diese magische Marke dürfte vom im Dezember gestarteten Krieg der Sterne-Film Star Wars: The Rise of Skywalker Anfang des laufenden Jahres ebenfalls übersprungen werden.

Eine echte Hit-Fabrik

Die Kinoerfolge des vergangenen Jahres zeigen, dass The House of Mouse weiterhin eine echte Hit-Fabrik ist, die sich auf ihre zahlreichen Franchises stützen kann. Jeder Film hat die Chance, sich in einen Mega-Erfolg zu verwandeln und für sprudelnde Umsätze zu sorgen. Allein 2019 spielte der Konzern an den Kinokassen weltweit 11,1 Mrd. US-Dollar ein, werden die von FOX erworbenen Filme mitberechnet, kam Disney sogar auf Kino-Umsätze von 13,5 Mrd. US-Dollar.

Breit aufgestellt

Doch Walt Disney hat noch viel mehr zu bieten als Kino-Verkaufsschlager wie Avengers, Der König der Löwen, Die Eiskönigin oder Aladdin, denn der Medienkonzern ist inzwischen sehr breit aufgestellt. Sehr erfolgreich sind beispielsweise die vielen Themenparks, die rund um den Globus verteilt sind und der Disney Channel, der nach wie vor für satte Gewinne sorgt.

