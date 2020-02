2019 gab es in der DACH-Region so viele CFO-Wechsel wie nie zuvor. Was ist da los? Im Gespräch mit FINANCE-TV erklärt der Headhunter und langjährige CFO Paul Taaffe, wie viele Karriere-"Unfälle" sich ein CFO überhaupt leisten kann, welche Rolle "Psycho-Tests" bei der richtigen Besetzung von CFO-Jobs spielen und warum suchende Unternehmen sich mehr Mühe bei der Auswahl ihrer neuen Finanzchefs geben müssen.