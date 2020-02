Daimler vor den Zahlen: Bearishe Tradingchance?

Wegen Gewinnwarnungen, pessimistischen Analysteneinschätzungen und den negativen Auswirkungen des Coronavirus auf den chinesischen KFZ-Markt befand sich die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) im vergangenen Monat sehr stark unter Druck. Innerhalb des Zeitraumes vom 10.1.20 bis zum 3.2.20 verlor die Aktie von 49,98 Euro auf bis zu 41,60 Euro 16 Prozent ihres Wertes. In der Vorwoche konnte sich die Aktie nach der Talfahrt halbwegs stabilisieren. Die Nachricht über geplante Stellenstreichungen wirkte sich im frühen Handel des 10.2.20 positiv auf den Aktienkurs aus, der mit einem einprozentigen Plus in den Handelstag startete.

Risikobereite Anleger, die vor den am 11.2.20 veröffentlichten Quartalszahlen, eher von negativen Ergebnissen ausgehen und mit einem Kursrückgang auf zumindest 41 Euro rechnen, könnten das aktuelle Kursniveau im Bereich von 43,09 Euro somit als günstigen Zeitpunkt für ein Investment in Short-Hebelprodukte ansehen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 45 Euro

Der J.P.Morgan-Put-Optionsschein auf die Daimler-Aktie mit Basispreis bei 45 Euro, Bewertungstag 17.4.20, BV 0,1, ISIN: DE000JM5KWH1, wurde beim Daimler-Kurs von 43,25 Euro mit 0,35 - 0,36 Euro gehandelt.

Gibt der Daimler-Aktie in spätestens einer Woche auf 41 Euro nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 0,50 Euro (+39 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 45,207 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Put auf die Daimler-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 45,207 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HZ6C3A2, wurde beim Daimler-Aktienkurs von 43,25 Euro mit 0,20 - 0,21 Euro quotiert.

Bei einem Kursrückgang der Daimler-Aktie auf 41 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 0,42 Euro (+100 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 46,24 Euro

Der Commerzbank-Open End Turbo-Put auf die Daimler-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 46,24 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000CL02LK0, wurde beim Daimler-Aktienkurs von 43,25 Euro mit 0,30 - 0,31 Euro taxiert.

Bei einem Kursrutsch der Daimler-Aktie auf 41 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts auf 0,52 Euro (+68 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler-Aktien oder von Hebelprodukten auf Daimler-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de