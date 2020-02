Frankfurt am Main (ots) - Für Verbraucher spielen Produktmerkmale wie Qualität, Funktionalität und attraktives Design eine wichtige Rolle für die Kaufentscheidung. Empfehlungen anderer Konsumenten nehmen dabei einen zunehmend hohen Stellenwert ein. Die Auszeichnung "KüchenInnovation des Jahres®", die bereits zum vierzehnten Mal von der Initiative LifeCare verliehen wurde, gilt als direkte Kaufempfehlung von Verbrauchern für Verbraucher. Bei der feierlichen Preisverleihung mit rund 180 Gästen am 8. Februar im Rahmen der Ambiente in Frankfurt erhielten 28 Produkte die Auszeichnung "KüchenInnovation des Jahres® 2020". Die höchste Gesamtbewertung in ihrer Kategorie und damit den "Golden Award - Best of the Best" sicherten sich zehn Produkte. Über die begehrte Auszeichnung freuten sich in diesem Jahr Beckermann Küchen GmbH mit Connect 2020+, elica GmbH mit NikolaTesla Libra, Friedr. Dick GmbH & Co. KG mit Ajax, GEFU GmbH mit X-Plosion®, Hansgrohe SE mit Aquno Select M81, Kesseböhmer GmbH mit SpaceFlexx, Neue Alno GmbH mit ART PRO, SEVERIN Elektrogeräte GmbH mit dem Elektrogrill SEVO GTS, Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG mit dem Thermomix® TM6 sowie WARIMEX GmbH mit dem STONELINE® Multifunktions-Glasdeckel mit Smell Well-Funktion.Bewertungsverfahren: Konsumenten küren die GewinnerBei Händlern und Konsumenten genießt die Auszeichnung "KüchenInnovation des Jahres®" großes Vertrauen. Dazu trägt vor allem das einzigartige Prozedere bei: In einem zweistufigen Bewertungsverfahren werden die Produkte zunächst von einer unabhängigen Expertenjury nominiert und anschließend in einer repräsentativen Befragung durch das Marktforschungsinstitut K&A BrandResearch von Verbrauchern beurteilt. In den vergangenen 14 Jahren haben insgesamt 19.800 Verbraucher 425 herausragende Produkte und Marken ausgewählt. Die Auszeichnung kommt heute in über 55 Ländern zum Einsatz.Exklusive Trendforschung: Gesellschaftstrends bestimmen VerbraucheranforderungenIm Rahmen einer jährlichen Verbraucherbefragung werden zudem aktuelle Trends rund um die Themen Küche und Kochen hinterfragt. Das Thema der Umfrage 2020, die von K&A BrandResearch unter 1.500 Personen durchgeführt wurde, lautete "Eine Gesellschaft im Umbruch? Auswirkungen auf die Küchenausstattung aus Sicht der Generationen X, Y und Z". Im Mittelpunkt standen Fragen zum Einfluss aktueller Gesellschaftstrends auf die Küche und Küchenausstattung sowie deren Bedeutung in Zeiten von Instagram und Co.Die Ergebnisse zeigen: Selber zu Hause kochen ist weiterhin im Trend. Rund drei Viertel der Befragten (74 Prozent) möchten den Kochlöffel wieder häufiger selbst schwingen - 2019 waren es nur 59 Prozent. Aus Sicht der Befragten ist die Zubereitung von Speisen ein wichtiger Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit. Doch obwohl die Mehrheit (58 Prozent) nachhaltiges Handeln in der Küche als relevant einstuft, findet eine konkrete Umsetzung bislang erst vereinzelt, beispielweise bei der Mülltrennung oder beim Kauf langlebiger Küchenprodukte, statt. Den 25- bis 39-Jährigen ist bei der Anschaffung von Küchenausstattung neben der Funktionalität das Design immer wichtiger. Damit steigt der Stellenwert der Küche als vorzeigbares Statussymbol in den jüngeren Generationen: Mehr als ein Viertel nutzt die Küche als Kulisse für Social Media Beiträge auf YouTube, Instagram und Co."Die wiederentdeckte Lust am Kochen sowie der Küche als Aufenthaltsort und Statussymbol bietet viele Chancen. Für Hersteller lautet die klare Empfehlung daher, darauf zu achten, sich nicht zwischen Funktionalität, Design, Nachhaltigkeit und anderen, wechselnden Trends zu verzetteln. Um erfolgreich zu sein, ist es entscheidend, die Kontexte für ihre Produkte zu verstehen und in der Kommunikation ein zentrales, relevantes und spezifisches Thema in den Fokus zu stellen", meint Andreas Putz, Senior Consultant bei K&A BrandResearch und langjähriger Betreuer des Wettbewerbs "KüchenInnovation des Jahres®".HORECA-Auszeichnung für herausragende Gastronomie- und GroßküchenausstattungZur Förderung der Synergien zwischen professioneller Gastronomie und privater Küchenausstattung wird der Wettbewerb um die HORECA-Auszeichnung für die Kategorie Gastronomie- und Großküchenausstattung ergänzt, die von einer praxisorientierten Expertenjury verliehen wird. Das Besondere: Auch in dieser Kategorie entscheiden Küchenchefs als Anwender in der Gastronomie und in Großküchen über die Auszeichnung. Den "Golden Award" erhielt der TWO-LEVEL-WASHER der HOBART GmbH.Höchste Auszeichnung im Wettbewerb: Die Lieblingsmarke 2018-2020Das Signet "Lieblingsmarke - vom Verbraucher gewählt" ist die höchste Auszeichnung, die Unternehmen im Rahmen des Konsumentenpreises "KüchenInnovation des Jahres®" erhalten können. Alle drei Jahre würdigt sie die überdurchschnittlich hohe Verbraucherorientierung und konsequente Markenführung der beliebtesten Marken der Branche. Das Signet in Gold erhielten in diesem Jahr ALNO, Beckermann, Carl Schmidt Sohn, GEFU, Grohe, Hurom, Novis, Villeroy & Boch sowie WMF. Diese Marken haben in den Jahren 2018 bis 2020 für drei Produkte den Titel "KüchenInnovation des Jahres®" erhalten. Mit der Lieblingsmarke in Platin, für vier und mehr Auszeichnungen im gleichen Zeitraum, wurden AMT GASTROGUSS, Bauknecht, Franke, Röndell, RÖSLE sowie STONELINE® ausgezeichnet.Feierliche Preisverleihung und Ausstellung an neuem StandortDie Preisverleihung mit Get-together hat sich bei Experten, Herstellern, Journalisten und Jurymitgliedern längst als unverzichtbarer Branchentreff etabliert. Durch das Programm führte TV-Moderator Michael Sporer. Der neue Vorsitzende der Initiative LifeCare, Stephan O. Hansch, stellte in seinem Grußwort die Bedeutung schrittweiser Innovation in den Fokus: "Innovationen der kleinen Schritte überfordern den Verbraucher nicht und bieten gerade so viel Neues, dass der Kunde nicht verunsichert wird. Es reicht nicht, eine Erfindung zu haben, sie muss auch wirtschaftlich und verwertbar sein. Das gelingt, wenn man den Verbrauchern genau zuhört. Sie stehen als Verwender im Mittelpunkt - so wie bei unserem Wettbewerb." Die Gewinnerprodukte wurden während des gesamten Messezeitraums auf einem neuen, hochfrequentierten Sonderareal in Foyer 4.1 ausgestellt. Ein besonderes Highlight boten die täglichen Live-Kochshows, in deren Rahmen sich die Standbesucher von den Vorteilen der ausgezeichneten Produkte persönlich überzeugen konnten.Zusätzliches Bildmaterial sowie eine Liste aller Gewinnerprodukte stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.Über LifeCare"LifeCare" ist eine unabhängige Initiative, die Bedürfnisse der Menschen in unserer Gesellschaft aufgreift und einsetzt, um die Lebensqualität spürbar zu steigern. Durch die jährliche Vergabe der Auszeichnung "KüchenInnovation des Jahres®" für besonders verbrauchergerechte Produkte gibt die Initiative sowohl Konsumenten als auch Einkäufern konkrete Entscheidungshilfen für den Kauf von Küchenausstattung: vom Verbraucher bewertet - für den Verbraucher empfohlen. 