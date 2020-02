Schneider Electric ist der Initiative EV100 der Climate Group beigetreten und bekennt sich damit zur Elektrifizierung seiner Firmenflotte. Bis zum Jahr 2030 will Schneider Electric 14.000 Fahrzeuge in über 50 Ländern durch Elektroautos ersetzen. Für den Umstieg in der Flotte will Schneider Electric bis 2030 in allen wichtigen Büros und Fabriken die notwendige Ladeinfrastruktur aufbauen. In ersten ...

