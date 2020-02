Der japanische Elelktromotoren-Hersteller Nidec will rund 1,7 Milliarden Euro in neue Werke in China, Polen und Mexiko investieren. In einem Interview kündigte ein ranghoher Manager an, dass man Absatz und Produktion der E-Maschinen von 300.000 auf zwölf Millionen Einheiten erhöhen wolle. "Wir wollen die Nummer eins bei Motoren für Elektroautos werden", erklärte Vizechef Kazuya Hayafune gegenüber ...

