Jaguar unterbricht laut einem britischen Medienbericht für diese Woche die Produktion seines Elektro-SUVs I-Pace in Graz. Grund seien Nachschubprobleme bei den Batteriezellen, die von LG Chem aus Polen zugeliefert werden. In dem am Sonntag erschienenen Bericht schreibt die "The Times", dass Jaguar die Produktion des E-SUV "ab Montag nächster Woche für eine Woche" einstelle, "da Lithium-Ionen-Batterien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...