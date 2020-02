FRANKFURT (Dow Jones)--Gegen 10 Uhr sind die ersten Züge des Fernverkehrs im Norden Deutschlands gestartet. Schrittweise werde der Fernverkehr auch in anderen Regionen wieder aufgenommen, in denen das Orkantief "Sabine" durchgezogen ist, teilte die Deutsche Bahn mit. In Bayern und Baden-Württemberg sei bis auf Weiteres aufgrund der Witterungsbedingungen noch kein Fernverkehr möglich.

Die Bahn hatte am Sonntag ab 18 Uhr aus Sicherheitsgründen den Betrieb im Fernverkehr eingestellt und Züge an großen Bahnhöfen enden lassen. Damit wurde größtenteils vermieden, dass Züge auf freier Strecke zum Stehen kamen. Für Reisende, die ihre Fahrt am Abend nicht mehr fortsetzen konnten, hatte die DB an 23 Bahnhöfen Aufenthaltszüge bereitgestellt. Mehrere Hundert Reisende machten von dieser Möglichkeit Gebrauch, jedoch wurden die Kapazitäten bei weitem nicht ausgenutzt.

Mit Tagesanbruch begannen im gesamten Netz Erkundungsfahrten. Dabei prüfen Mitarbeiter mit leeren, langsam fahrenden Zügen Strecken auf Beschädigungen und im Gleis liegende Bäume oder Äste. Teilweise wurden Strecken auch mit Helikoptern abgeflogen. Wo Beschädigungen festgestellt wurden, haben Einsatzkräfte bereits mit der Reparatur begonnen und im Gleis liegende Bäume entfernt.

