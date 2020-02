Mit Amazon und Sony bleiben die nächsten großen Hersteller dem Mobile World Congress 2020 wegen des Coronavirus fern. Samsung will zwar teilnehmen, aber nicht in voller Besetzung. Nach LG, Nvidia und einem der größten Aussteller des MWC, Ericsson, vermelden nun auch Amazon und Sony, nicht am MWC 2020 teilzunehmen. Der Veranstalter hat außerdem am Wochenende eine Infomail wegen des Coronavirus an die Messebesucher verschickt. MWC 2020: Aus für Amazon-Teilnahme - Sony-Event nur Online "Aufgrund des Ausbruchs und der anhaltenden Besorgnis über das neue Coronavirus wird sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...