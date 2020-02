4basebio AG: 4basebio AG beschließt Erhöhung des öffentlichen Aktienrückkaufangebots von 2.056.452 auf 5.230.726 AktienDGAP-Ad-hoc: 4basebio AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf 4basebio AG: 4basebio AG beschließt Erhöhung des öffentlichen Aktienrückkaufangebots von 2.056.452 auf 5.230.726 Aktien10.02.2020 / 11:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung4basebio AG beschließt Erhöhung des öffentlichen Aktienrückkaufangebots von 2.056.452 auf 5.230.726 AktienHeidelberg, Deutschland, und Cambridge, Großbritannien, 10. Februar 2020 - Der Vorstand der 4basebio AG (vormals Expedeon AG) (Frankfurt: 4BSB; ISIN: DE000A2YN801; Prime Standard) hat heute beschlossen, das ursprüngliche Volumen des aktuell laufenden öffentlichen Aktienrückkaufangebots von 2.056.452 auf 5.230.726 Aktien zu erhöhen und somit nun bis zu 5.230.726 Aktien zu erwerben.Die Annahmefrist endet am 10. Februar 2020, 12:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main). Sofern im Rahmen des Angebots mehr als 5.230.726 Aktien zum Rückkauf eingereicht werden sollten, werden die Annahmeerklärungen im Verhältnis der 5.230.726 Aktien zur Anzahl der insgesamt zum Rückkauf von den Aktionären eingereichten Aktien berücksichtigt.Die weiteren Einzelheiten des öffentlichen Rückkaufangebots sind der Angebotsunterlage zu entnehmen, die am 24. Januar 2020 auf der Internetseite der Gesellschaft (www.investors.4basebio.com/de) unter der Rubrik "News" sowie im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde.*** Ende der Ad hoc Mitteilung ***Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:4basebio AG Dr. Heikki Lanckriet CEO/CSO T: +44 1223 873 364 Email: heikki.lanckriet@4basebio.com Investoren-Website: investors.4basebio.com/deMC Services AG (Investor Relations und International Media Relations)Julia Hofmann T: +49 89 210228 0 Email: 4basebio@mc-services.eu### Diese Publikation dient nur zur Information und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Einige in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die sich weder auf nachgewiesene finanzielle Ergebnisse noch andere historische Daten beziehen, sollten als zukunftsgerichtet betrachtet werden, d. h. solche Aussagen sind hauptsächlich Vorhersagen zukünftiger Ergebnisse, Trends, Pläne oder Ziele. Diese Aussagen sind nicht als Gesamtgarantien zu betrachten, da sie aufgrund ihrer Beschaffenheit bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen und von anderen Faktoren beeinflusst werden können, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse, Pläne und Ziele der 4basebio AG stark vor den festgestellten Schlussfolgerungen oder implizierten Vorhersagen, die in solchen Aussagen enthalten sind, abweichen können. 4basebio verpflichtet sich nicht, diese Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ergebnisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten. ##Kontakt: David Roth Vorstand/ CFOExpedeon AGWaldhofer Str. 102 69123 Heidelberg, GERMANYTel. +49 6221 3540 125 Fax. +49 6221 3540 12710.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: 4basebio AG Waldhofer Str. 102 69123 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 (0) 6221 3540 125 Fax: +49 (0) 6221 3540 127 E-Mail: 4basebio@expedeon.com Internet: www.4basebio.com ISIN: DE000A2YN801 WKN: A2YN80 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 971533Ende der Mitteilung DGAP News-Service971533 10.02.2020 CET/CEST