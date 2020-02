Bern (ots) - Sturm Ciara (Sabine) fegt mit Spitzengeschwindigkeiten von 160 km/h über die Schweiz. Es kommt zu vielen Behinderungen im Strassen- und Flugverkehr. Schweizweit wurden bereits über 140 Flüge annulliert. In Wäldern herrscht zur Zeit Lebensgefahr.- Informieren Sie sich über die aktuelle Verkehrslage (Medien, TCSWebsite und Twitter, SBB Website und Twitter, Websites vonFlughäfen). Es gibt Behinderungen auf den Strassen, demSchienennetz und im Flugverkehr. - Es ist teils mit schweren Stumböen zu rechnen. Passen Sie ihrTempo an, noch mehr als sonst, keine Ablenkung am Steuer(telefonieren, SMS, essen, trinken, rauchen etc.). - Fahrzeuge mit grossen, dem Wind ausgesetzten Flächen sindbesonders gefährdet. - An alle Verkehrsteilnehmenden: meiden Sie Wälder. Es herrschtLebensgefahr durch herumwirbelnde Teile, herunterfallenden Ästeoder geknickte Bäume. Was tun, wenn ich von einer Windböe erfasst werde?Versuchen Ruhe zu bewahren. Bremsen. Das Fahrzeug mit Gefühl in der Spur halten. Keine hastigen Lenkradbewegungen (Gegenlenken), um das Fahrzeug wieder in die Spur zu bringen. Das kann sonst zu einem Pendeleffekt und zum Ausbrechen des Fahrzeugs führen. Allgemein muss das Tempo angepasst werden, speziell auf Autobahnen.ETI - Tipps für Reisende- Die TCS ETI Zentrale steht im Einsatz und beobachtet die neustenEntwicklungen genau. - Bisher 15 Dossiers eröffnet wegen Flugausfällen(Reiseunterbrechungen und -Annullierungen). Haben Sie eine Flugreise geplant und Ihr Flug wurde annulliert?Halten Sie sich an die Anweisungen der Fluggesellschaft oder des Reiseveranstalters. Die Mehrzahl der Fluggesellschaften bieten einen neuen Flug an. Sollten weitere Kosten (zum Beispiel eine Hotelübernachtung) anfallen, welche nicht von den Fluggesellschaften übernommen werden, können sich die TCS-Mitglieder mit ETI-Schutzbrief an die ETI Einsatzzentrale wenden.Wichtige Kontakte im Notfall:- Einsatzzentrale ETI - dringende Assistance-Anfragen vom Ausland:+41 58 827 22 20 - TCS Mitglieder: aktivieren Sie das Modul «Travel Safety» der TCSApp Kontakt:Daniel Graf, Mediensprecher TCS, 058 827 34 41, daniel.graf@tcs.chwww.pressetcs.ch, www.flickr.comOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100841505