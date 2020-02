Linz (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet senkte die Russische Notenbank am Freitag den Leitzins von 6,25% auf 6,00%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dieser Schritt sei notwendig gewesen, weil die Inflation mit effektiv 2,40% den letzten Wert von 3,00% deutlich unterschritten habe. Das Inflationsziel der Notenbank liege bei 4,00%. Trotz der US Sanktionen sei die Wirtschaftskraft im Aufwärtstrend, denn das Wachstum des Bruttoinlandspoduktes sei auf 2,40% gestiegen. Weitere Zinssenkungen seien in diesem Jahr nicht auszuschließen. ...

