Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die FED hat bei ihrem Zinsentscheid Ende vergangenen Monats das Leitzinsintervall mit 1,50% bis 1,75% erwartungsgemäß nicht verändert, so die Analysten der DekaBank.An den US-Rentenmärkten sei lange Zeit der Handelskonflikt mit China das Hauptthema gewesen. Nach der Einigung (Phase-1-Abkommen) sei dieser Konflikt in den Hintergrund geraten und der Coronavirus in China sei zum bestimmenden Faktor an den US-Rentenmärkten geworden. Derzeit spreche vieles dafür, dass es sich bei der Epidemie um ein örtlich und zeitlich begrenztes Problem handle. Die Analysten der DekaBank würden daher davon ausgehen, dass die zurzeit gehandelten Leitzinssenkungsfantasien im Lauf der kommenden drei Monate wieder ausgepreist würden und die Renditen für US-Staatsanleihen dann wieder etwas höher notieren würden. Am grundsätzlich Zinsausblick gebe es aus makroökonomischer Sicht derzeit keinen Änderungsbedarf. (Ausgabe Februar 2020) (10.02.2020/alc/a/a) ...

