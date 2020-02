Wien (www.fondscheck.de) - Die Zeiten, in denen es sich jede österreichische Fondsgesellschaft leisten wollte (beziehungsweise konnte), einen US- oder Asien-Aktienfonds selbst von Österreich aus zu managen, gehören zunehmend der Vergangenheit an und ob des zunehmenden nationalen wie internationalen Kostendrucks auch durchaus verständlich, berichten die Experten von "e-fundresearch.com". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...