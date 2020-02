Mit dem Depot sind wir seit Jahresstart um 15 Euro (bei 107.500 Depotwert) im Plus, obwohl die grösste Position, das wikifolio Stockpicking Österreich, um 1,04 Prozent im Minus ist. Bzgl. Stockpicking Österreich (Symbol WFDRASTIL 1) habe ich knapp vor Redaktionsschluss von wikifolio ein Mail bekommen, dem ich wohl nachgehen muss. Siehe unten. Frequentis ist ja auch im ATXPrime gelistet, für mich also kein Widerspruch. Morgen mehr dazu. "Hallo Christian Drastil, Ihr wikifolio mit dem Symbol WFDRASTIL1 ist von einem Konflikt eines Wertes mit dem Anlageuniversum betroffen. Solche Konflikte entstehen, wenn ein Wert von einer freigeschaltenen Kategorie im Anlageuniversum in eine nicht freigeschaltene Kategorie im Anlageuniversum umkategorisiert wird. Ein Beispiel ...

