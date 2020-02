FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Montag die Ausschreibung der Medienrechte für die Bundesliga angekündigt und die Registrierungsphase gestartet. Zu vergeben sind laut DFL die Medienrechte an den Spielen der Bundesliga, der 2. Bundesliga, des Supercups sowie der Relegation für die vier Spielzeiten von 2021/22 bis 2024/25. Diese Ankündigung ist der erste formale Schritt beim Verkauf der Rechte.



An den Bundesliga-Rechten interessierte Unternehmen müssen sich bei der DFL registrieren. Frühestens ab 27. Februar versendet die DFL Ablaufpläne, in denen Verfahrensregeln, Fristen und Kriterien erläutert werden sollen.



"Derzeit befindet sich das Bundeskartellamt noch in der finalen Überprüfung der Details der Vergabemodalitäten", heißt es in einer Mitteilung. Erst wenn die Behörde fertig ist, erhalten die zugelassenen Unternehmen laut DFL die Ausschreibungsunterlagen. Das werde voraussichtlich im März sein. Die eigentliche Vergabe der Rechte soll im Mai erfolgen./pre/DP/jha