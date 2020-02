BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will vorerst keine strengeren Klimaschutz-Vorschriften für Autoflotten in der EU - auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) nicht. "Wir haben erst im letzten Jahr neue Abgaswerte bekommen, die sind sehr ambitioniert", sagte ein Sprecher Schulzes am Montag in Berlin. "Die stehen." Nachverhandlungsbedarf bestehe von Seiten des Umweltministeriums nicht. Ob zur europäischen Klimaschutzstrategie "Green Deal" der Europäischen Union im Rahmen eines Gesamtpakets auch neue Grenzwerte gehörten, werde mit allen Mitgliedsstaaten diskutiert werden.



Auch eine Sprecherin von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) verwies auf die jüngste Verschärfung. Es brauche nun Planungssicherheit, damit der Umbauprozess in den Wirtschaftszweigen erfolgen könne./ted/DP/jha