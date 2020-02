NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Der österreichische Sensorenspezialist dürfte ein starkes viertes Quartal hinter sich haben, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechne zudem mit starken Zielen, auch wenn die Spannen wegen des Einflusses der Coronavirus-Epidemie weiter gefasst werden könnten./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2020 / 10:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2020 / 10:34 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: AT0000A18XM4

