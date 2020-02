NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Er rechne mit soliden Zahlen des Autozulieferers, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Schaeffler sei zwar immer noch im Prozess der Transformation, habe aber bereits deutliche Fortschritte etwa bei der Neuausrichtung seiner Produkte oder mit Blick auf Aufträge aus dem Bereich Elektromobilität gemacht. Der Kapitalmarkttag im März, auf dem die mittelfristigen Ziele bekannt gegeben werden, dürfte ein Kurstreiber werden./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2020 / 18:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2020 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHA0159

SCHAEFFLER-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de