Die Wall Street wird am Montag gut behauptet erwartet, auch wenn die Anleger weiter besorgt auf die Coronaepidemie deren anhaltende Wucht blicken. Die Zweifel wachsen, ob Peking die Entwicklung wirklich in dem behaupteten Maß im Griff hat. Immerhin hat Chinas Zentralbank ein Paket im Volumen von rund 39 Milliarden Euro zur Bekämpfung des Coronavirus geschnürt. Die Zahl der Toten in Festlandchina ist inzwischen auf über 900 gestiegene und liegt damit bereits jetzt höher als die bei der Sars-Epidemie.

Die Auswirkungen auf die betroffenen Wirtschaftszweige durch das Ausbremsen des Reisesektors und andere Beschränkungen des Geschäftslebens lassen sich noch kaum beziffern. Im Lauf des Tages wird das Weiße Haus das Budget für das Haushaltsjahr 2021 veröffentlichen und damit Vorstellungen von Präsident Donald Trump für den Fall eines Wahlsiegs offenbaren.

Der US-Flugzeughersteller Boeing hat sich derweil einen Kreditvertrag über 13 Milliarden US-Dollar mit einer Laufzeit von zwei Jahren gesichert. Anfang vergangener Woche hatte es bereits Berichte in diese Richtung gegeben. Der US-Flugzeughersteller leidet unter dem weltweiten Startverbot der Maschinen vom Typ 737 Max. Im Webhandel der Nasdaq tendiert die Aktie aktuell noch wenig verändert.

February 10, 2020 06:55 ET (11:55 GMT)

