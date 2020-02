marktEINBLICKE um 12: Coronavirus lässt den DAX nicht los, Daimler im Fokus

Noch immer bewegt das Coronavirus die Märkte. Allerdings konnte sich der DAX in der Vorwoche stabilisieren. Auch am Montagmittag halten sich die Kursverluste in Grenzen, so dass hierzulande die Rekordjagd bald weitergehen könnte.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,4% 13.465 MDAX +0,2% 28.734 TecDAX -0,5% 3.164 SDAX +0,1% 12.594 Euro Stoxx 50 -0,3% 3.785

Die Topwerte im DAX sind Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604), Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) und HeidelbergCement (WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004). Daimler ist zu Wochenbeginn vor allem wegen eines Stellenstreichungsprogramms im Fokus. In der zweiten Reihe lohnt sich der Blick auf Carl Zeiss Meditec (WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704) und die jüngsten Geschäftszahlen des Medizintechnikunternehmens.

