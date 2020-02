Carl Zeiss Meditec: Jetzt muss nur noch der Gesamtmarkt mitspielen

In den vergangenen Jahren gehörte Carl Zeiss Meditec (WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704) zu den Anlegerlieblingen am deutschen Aktienmarkt. Selbst in schwachen Marktphasen konnte die Aktie des Medizintechnikunternehmens überzeugen. Zuletzt stockte die Kursrallye jedoch etwas.

Anlegern gefielen die hohen Wachstumsinvestitionen nicht besonders. Außerdem machten sich zu Beginn des Jahres 2020 die Auswirkungen des Coronavirus negativ bemerkbar. Kaum eine Branche scheint sich diesen Auswirkungen entziehen zu können. Doch nun konnte Carl Zeiss Meditec seinerseits für gute Nachrichten sorgen.

Den vollständigen Artikel lesen ...