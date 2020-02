Opel hat seine Pläne für eine Batteriefabrik in Kaiserslautern vorgestellt. Zwei Milliarden Euro sollen dort mit Unterstützung vom Bund investiert werden, um von 2024 an Batteriezellen für Elektroautos produzieren zu können. Die Fabrik, ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Mutterkonzern PSA und dem französischen Batteriehersteller Saft, soll über eine Kapazität von 24 Gigawattstunden verfügen, was genügen würde, um jährliche eine halbe Million Autos auszustatten. Am Standorte sollen etwa 2.000 Arbeitsplätze ...

