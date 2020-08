Berlin (ots) - DUH gibt Gewinner des Preises am 12. August bekannt - Bildstarke Übergabe am Firmensitz eines deutschen Autoherstellers - Verbraucherinnen und Verbraucher haben online den absurdesten Klimakiller-SUV gewähltAm 12. August veröffentlicht die Deutsche Umwelthilfe (DUH) den Gewinner des Goldenen Geiers 2020. In diesem Jahr wird der ökologisch unsinnigste SUV-Stadtpanzer ausgezeichnet. Für den Goldenen Geier nominiert sind Modelle von Audi, BMW, Mercedes, Range Rover und Volkswagen. Den Preis überreicht die DUH am Firmensitz des Autoherstellers. Die bildstarke Übergabe eignet sich vor allem für Film- und Fotoredaktionen.Die Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz steht vor Ort für Interviews zur Verfügung. Wenn Sie vorab Informationen zur Übergabe erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an presse@duh.de.Mehr Informationen zum Goldenen Geier 2020 finden Sie unter https://www.duh.de/goldenergeier. Frei verfügbares Pressematerial finden Sie unter https://www.duh.de/pressematerial-goldenergeier/. (https://www.duh.de/pressematerial-goldenergeier/)Zeitpunkt der Übergabe:Mittwoch, 12. August 2020 um 11 UhrTeilnehmende:Barbara Metz, Stellvertretende BundesgeschäftsführerinKontakt vor Ort:Matthias Walter, Pressesprecher: 0151 2674913Pressekontakt:Matthias Walter, Marlen Bachmann, Thomas Grafe030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/4673192