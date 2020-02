NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Vivendi-Aktien vor Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 33,50 Euro belassen. Analystin Lisa Yang rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie wegen diverser unklarer Einflüsse mit einem verzerrten vierten Quartal des Medienkonzerns, aber einer ermutigenden Entwicklung bei Streaming-Angeboten und der Pay-TV-Sparte Canal Plus./tih/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2020 / 00:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000127771

