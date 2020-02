Wie jetzt öffentlich wurde, hatte Check Point Software im Dezember Sicherheitslücken in Azure Stack und im Azure App-Service entdeckt und schließen können. Unter anderem fand Check Point heraus, dass es im Azure App-Service möglich war, sich über ein kostenloses Benutzerkonto Zugang zu Accounts und Daten anderer Nutzer zu verschaffen. Dies zeigt, wie wichtig Sicherheitslösungen für Software und deren ständigen Überprüfung ist. Check Point Software pflegt nicht nur zu Microsoft, sondern auch vielen anderen Großunternehmen eine enge Geschäftsbeziehung und ist in daher gut positioniert. Wir halten die Aktie in unserem Wachstumsdepot.

HIER erhalten Sie unser kostenloses Value Investing Kompendium!

MICROSOFT-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de