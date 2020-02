München (ots) -- Zweite Staffel der erfolgreichen US-Serie ab 24. April immer freitagsab 21.00 Uhr in Doppelfolgen exklusiv auf FOX- Inspiriert von wahren Ereignissen und produziert von"Castle"-Showrunner und -Produzent Alexi Hawley sowie HauptdarstellerNathan Fillion ("Castle")- Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung John Nolan (Nathan Fillion) ist als ältester Rekrut des LAPD mittlerweile im Polizeirevier Mid-Wilshire heimisch geworden und hat sich die Anerkennung seiner jungen Kollegen mit Blut, Schweiß und Tränen verdient. Mit seiner Lebenserfahrung und einem untrüglichen Instinkt kann er im Dienst so manche brenzlige Situation entschärfen und Gefahren abwenden. Auch in Staffel 2 geben Officer Nolan und seine Kollegen beruflich wieder alles: Unter anderem durchkreuzen sie die Pläne schwer bewaffneter Kidnapper und begleiten eine verurteile Serienmörderin auf eine makabre Reise zu den Gräbern ihrer Opfer. Hauptdarsteller Nathan Fillion hat schon in der Rolle des Amateurdetektivs "Castle" in der gleichnamigen Erfolgsserie sein Talent für Krimis mit Augenzwinkern unter Beweis gestellt. In der Crime-Serie "The Rookie", die aus der Feder von "Castle"-Showrunner Alexi stammt und von wahren Ereignissen inspiriert ist, überzeugt er als ältester Rekrut des LAPD, der unbeirrt seinen Weg geht. An Fillions Seite brillieren u.a. Alyssa Diaz ("Ray Donovan") als ehrgeizige Ausbilderin Angela Lopez und Richard T. Jones ("American Horror Story") als strenger Sergeant Wade Grey.FOX präsentiert die zweite Staffel der erfolgreichen Crime-Serie "The Rookie" ab 24. April immer freitags ab 21.00 Uhr in Doppelfolgen als deutsche TV-Premiere.Über "The Rookie" Staffel 2Zu Beginn von Staffel 2 wird John neben neuen Gefahren und Bedrohungen auch mit einigen Veränderungen konfrontiert: Seine bisherige Ausbilderin Talia Bishop (Afton Williamson) hat überraschend den Dienst quittiert. Ihre Nachfolgerin Nyla Harper (Mekia Cox) setzt als ehemalige Undercover-Ermittlerin auf unorthodoxe Ausbildungsmethoden und bereitet John auch mit ihren eigenwilligen Ansichten zur Polizeiarbeit so manches Mal heftige Kopfschmerzen. Auch sein Beziehungsleben wird auf den Kopf gestellt: Gerade hatte sich John an das unbeschwerte Single-Dasein gewöhnt, als es mit der Beziehung zur smarten Sicherheitsberaterin Jessica Russo (Sarah Shahi) ernst wurde. Doch an der Frage, ob sie Kinder haben möchten, drohen sich die beiden zu entzweien. Und dann erscheint mit der Ärztin Grace (Ali Larter) auch noch eine alte Liebe auf der Bildfläche.Sendetermine:- Die zweite Staffel von "The Rookie" als deutsche TV-Premiere ab24. April 2020 immer freitags ab 21.00 Uhr in Doppelfolgenexklusiv auf FOX- Wahlweise im englischen Original oder der deutschenSynchronfassung- Alle zwanzig Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlungüber Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der Megathek aufMagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar Pressekontakt:Rosario SicaliPR & KommunikationFox Networks Group GermanyTel: +49 89 203049 121rosario.sicali@fox.comBildanfragen: bildredaktion@fox.comOriginal-Content von: FOX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127888/4516344