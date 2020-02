Unsere Umwelt ist in vielen Teilen so gestaltet, als gäbe es keine Frauen, sagt Caroline Criado Perez. Warum in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft Entscheidungen vor allem für Männer getroffen werden.

Caroline Criado Perez, 1984 geboren, ist Autorin und Rundfunkjournalistin. Ihr aktuelles Buch "Unsichtbare Frauen" wurde von der Financial Times und McKinsey als Business Book of the Year ausgezeichnet und erscheint am Montag auf deutsch.WirtschaftsWoche: Frau Criado Perez, wann haben Sie sich als Frau zuletzt unsichtbar gefühlt?Caroline Criado Perez: Gestern in der U-Bahn.

Was ist passiert?Ich habe versucht, mich an der Haltestange an der Decke des Wagens festzuhalten und konnte sie nicht erreichen. Sie war zu hoch für mich, aber die Männer um mich herum konnten sie problemlos greifen. Sehen Sie sich mal in den öffentlichen Verkehrsmitteln um. Sie sehen viele Männer, die sich festhalten - und viele Frauen, die die Griffe gerade so erreichen können. Die meisten Dinge in der Welt sind für Männer gemacht.

In Ihrem Buch argumentieren Sie, dass das kein Zufall ist, sondern ein systemisches Problem.Und dieses System existiert, weil wir alle einer Verzerrung unterliegen. Wir denken, dass Männer das standardmäßige Geschlecht sind. Männer sind die Schablone, nach der der Mensch geformt ist. Und Frauen sind im Prinzip genau gleich, plus oder minus ein paar Teile. Das ist natürlich falsch, aber wir denken schon so seit Jahrtausenden.

In Deutschland würde man sagen, die Frauen seien ja mitgemeint, so wie man auch Frauen einschließt, wenn man etwa von Studenten spricht.Und in dieser Art zu sprechen liegt ein großer Teil des Problems. Wie ändert man etwas, wenn auch in der Sprache der Standard ein männlicher ist. Als ich aufwuchs, interessierte ich mich überhaupt nicht für Feminismus. Ich fand, das sei alles Blödsinn. Aber dann las ich ein Buch über das generische Maskulinum und wie es dazu führt, dass selbst ich als Frau bei bestimmten Begriffen nur an Männer denke. Ich war 26 und hatte mir bei Professoren oder Anwälten immer nur Männer vorgestellt. Das war ein Schock für mich. Sie haben viele Daten und Fakten gesammelt, um diese Fehlannahme zu illustrieren. Wo ist Sie am schädlichsten?Nehmen Sie die Dummies, die Autohersteller bei Crashtests einsetzen, um ihre Autos sicherer zu machen! Sie basieren auf dem Durchschnittsmann, aber Frauen sind ganz anders gebaut. Autos, die für Männer sicher sind, sind für Frauen ...

