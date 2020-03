Die Münchener Rück macht sich wegen der Coronavirus-Pandemie Sorgen um ihre Kapitalanlagen. Derzeit hielten sich die Ergebnisauswirkungen des Abwärtstrends an den Aktienmärkten in Grenzen, weil man sich dagegen abgesichert habe, erklärte der weltgrößte Rückversicherer am Mittwoch im Geschäftsbericht.

Den vollständigen Artikel lesen ...